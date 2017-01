Zaalvoetbalvrouwen Hovocubo richten de blik al vooruit

HOORN -

Door Vincent Schot - 27-1-2017, 23:46 (Update 27-1-2017, 23:46)

De zaalvoetbalvrouwen van Hovocubo verspeelden vrijdagavond in eigen huis twee punten tegen Reiger Boys. Die mening was trainer Rudy Monden toebedeeld na afloop van het duel dat eindigde in 1-1. ,,Deze wedstrijd hadden we moeten winnen. Heel simpel’’, was zijn nuchtere conclusie.

Dat dit niet lukte kwam door een probleem dat de laatste tijd vaker de kop opsteekt bij zijn ploeg: een gebrek aan scherpte voor de goal. ,,We kwamen al heel snel op een 1-0 voorsprong, maar wisten de...