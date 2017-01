Hollandia zakt weg in Top200 van De Voetbaltrainer

HOORN - Hollandia is ook dit jaar de hoogst genoteerde West-Friese voetbalvereniging in de Top200 van het vakblad De Voetbaltrainer. Wel is de Hoornse club teruggevallen van plek dertien naar plaats 36. De Zouaven is - ternauwernood - de enige andere club uit deze regio met een notering in de jaarlijkse rangschikking van amateurclubs.

Het blad voor voetbaltrainers houdt ieder jaar het niveau van alle Nederlandse amateurverenigingen tegen het licht door te kijken naar het niveau waarop het vlaggenschip en acht jeugdteams (vanaf Onder 19-1/2 tot en met Onder 13-1/2) acteren. Dit levert een overzicht op van de tweehonderd beste verenigingen van Nederland. In 2014 waren de roodwitten nog terug te vinden op de vijfde plek in deze rangschikking, een jaar stond de vereniging op plaats negen en vorig jaar was het hierin dus nog de nummer dertien.

Nieuw dit jaar is een overzicht van clubs louter gebaseerd op het niveau van de jeugdteams. Hierin is Hollandia ook de hoogst genoteerde club uit deze regio. Het staat dan op plek veertig. In beide categorieën staat het Amsterdamse AFC bovenaan de ranglijst.

De Zouaven is de tweede West-Friese club met een notering in de Top200. De Grootebroekers verloren wel 55 plekken en behoren nu met een 196e plek nog net tot de beste tweehonderd clubs van Nederland. Op de jeugdlijst zijn de roodgrijzen een stuk hoger terug te vinden, daarop staan zij op positie 148.