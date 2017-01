Zwaluwen’30 legt Ron van der Gracht nog een jaar langer vast

HOORN - De hoofdmacht van Zwaluwen’30 staat ook in het seizoen 2017-2018 onder leiding van Ron van der Gracht. De zaterdagclub laat weten het contract met de Hoornse oefenmeester met een jaar te hebben verlengd.

Van der Gracht is bezig aan zijn eerste jaar bij de eersteklasser. Hij ging bij de club aan de slag nadat deze had besloten om de betalingen aan de spelersgroep fors terug te schroeven. Hij stelde daarop een nieuwe, jonge selectie samen met voornamelijk spelers uit de eigen regio. Hiermee verzamelde hij tot op heden vijftien punten. Het is goed voor een tiende plaats op de ranglijst.

De roodzwarten hervatten de competitie zaterdag met het thuisduel met RKAV Volendam.