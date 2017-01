Opnieuw een WK-plak voor paraskiër Stuut

TARVISIO - Het WK paraskiën in het Italiaanse Tarvisio kan al niet meer stuk voor Jeffrey Stuut. Ook op de tweede dag van het mondiale titeltoernooi heeft de Enkhuizer een bronzen medaille veroverd. Een dag nadat hij op de downhill derde werd, boekte de 21-jarige West-Fries donderdag op de super-G hetzelfde resultaat.

„Ik baal nog een beetje, want onderin maakte ik een foutje”, toonde Stuut zich direct na zijn race kritisch. „Ik kwam te ver buiten mijn ideale lijn en daardoor in wat zachtere sneeuw terecht. Dat heeft wel wat tijd gescheeld. Maar aan de andere kant, dat hoort erbij als je vol gas gaat en risico neemt. Als je dat niet doet, kun je ook niet winnen.”

Trots overheerste echter de teleurstelling. „Ik ben heel trots dat ik weer een medaille heb”, vervolgde het nationaal selectielid van de Nederlandse Ski Vereniging. „Van tevoren had ik nóóit verwacht dat ik hier twee keer brons zou halen.” Vorig seizoen stond Stuut namelijk nog met een zware beenblessure aan de kant.

Door zijn prestaties in Tarvisio overtrof hij niet alleen zijn eigen verwachtingen, hij voldeed op de eerste dag ook al aan de nationale kwalificatie-eis voor de Paralympische Spelen van PyeongChang 2018. „Dat ik me na dit WK al kan gaan focussen op de Spelen, geeft heel veel rust. Mijn doel is om daar ook een medaille te winnen.”