Spannende slotdag voor De Flinters

Archieffoto Monique Slaman (links): ’We hopen nu weer op een 4-4 gelijkspel.’

GROOTEBROEK - Na twee titels en bijbehorende promoties op rij knokt Aevum De Flinters dit seizoen voor lijfsbehoud in de tweede divisie. De badmintonners moeten de boedel zondag veiligstellen in de laatste speelronde.

Door Vincent Schot - 26-1-2017, 14:40 (Update 26-1-2017, 14:40)

,,Het is heel spannend’’, zegt Monique Slaman, speelster van de West-Friese formatie. De Flinters bezet de zesde plaats en is daarmee zeker van een langer verblijf in de tweede divisie. Op de laatste dag van de competitie is er echter nog een kaper op de kust. ,,Nummer zeven Slotermeer...