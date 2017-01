Team Zeger Schoenmaker behaalt top Kilimanjaro

HOORN - Het was loodzwaar, zowel fysiek als mentaal, maar het hele team van personal trainer Zeger Schoenmaker heeft de top van de Kilimanjaro gehaald. De Hoornaar wilde een onvergetelijke reis organiseren en dat is gelukt. ,,Ik ben zo trots, we hebben elkaar er doorheen gesleept.’’

Door Michèle Hartog - 25-1-2017, 20:10 (Update 25-1-2017, 20:10)

De tocht duurde voor de meesten langer dan de geplande vijf dagen, maar iedereen heeft de top van 6000 meter hoogte bereikt. Alle veertien mannen en zes vrouwen, voornamelijk West-Friezen. ,,Het was mega vet, maar ook loodzwaar. Op die hoogte komt je lichaam in opstand. Daardoor hebben de meeste deelnemers drie nachten niet geslapen en had bijna iedereen last van diarree en overgeven.’’

Opgepept

Bij het laatste basiskamp is de groep opgesplitst. ,,Voor sommigen was het tempo te traag, anderen konden echt niet harder’’, vertelt Zeger. ,,Ik bleef bij de laatste groep en het stuk naar de top was killing. Je komt jezelf zo tegen en het zuurstoftekort sloopt je. Samen met de gidsen heb ik iedereen opgepept. Wakker houden, motiveren, drillen en de juiste ademhalingstechnieken herhalen. De ontlading en de emoties na afloop zijn ongekend.’’