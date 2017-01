Stuut pakt het brons op WK paraskiën

Archieffoto Stuut snelde naar brons.

TARVISIO - Skiër Jeffrey Stuut heeft op het WK paraskiën in het Italiaanse Tarvisio een bronzen medaille gewonnen.

Op het onderdeel downhill klokte de Enkhuizer een tijd van 1.14,00 en dat was voldoende voor een derde plek op het ereschavot. De Canadees Kirk Schornstein (1.13,84) en de Oostenrijkse winnaar Markus Salcher (1.12,22) waren de enige heren uit het deelnemersveld die sneller waren.

Het winnen van het brons was echter niet het enige dat Stuut ontving als beloning. Met deze tijd voldoet de 21-jarige West-Fries namelijk ook aan de limiet voor de Paralympische Spelen van Pyeongchang in 2018. ,,Dit is bizar”, verzekerde Stuut na afloop. ,,Ik had dit aan het begin van het seizoen nooit durven denken.”

In december 2015 brak hij zijn rechterbeen op drie plaatsen, waardoor de skiër de rest van de vorige winter moest missen. Amper twee weken geleden won de Noord-Hollander op de Super-G in Oostenrijk echter zijn eerste World Cup-medaille ooit en nu slaat hij opnieuw toe. ,,Ik denk dat ik ruim 110 kilometer per uur ben gegaan. Het voelde heel clean en het liep goed. Dat het dan ook nog brons oplevert, is geweldig.”