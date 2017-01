Beloning blijft uit voor Grasshoppers in bekerduel met Swift

Foto Erik Rietman Mick Roodhof gaat over de knie bij Swift-verdediger Mike Ruijter. De toegekende penalty levert de 1-2 op.

AMSTERDAM - ,,Zo, jullie zijn in ieder geval op onze helft geweest’’, roept een man met een sjaal in de clubkleuren van Swift om zijn nek richting het publiek van Grasshoppers als de Hoogwouders direct vanaf de aftrap de spitsen zoeken. De Amsterdammer zegt het met een lach, maar uit zijn woorden klinkt overduidelijk door dat hij er zeker van is dat het een van de enige keren zal zijn dat het spel zich deze dinsdagavond afspeelt op de speelhelft van de thuisclub. Niets blijkt minder waar.

Door Vincent Schot - 24-1-2017, 23:49 (Update 24-1-2017, 23:49)