Henk Spaan ook komend seizoen trainer West Frisia

ENKHUIZEN - Voetbalclub West Frisia en trainer Henk Spaan zijn nog altijd niet op elkaar uitgekeken. Het bestuur van de vereniging uit Enkhuizen laat dan ook weten dat het overeenstemming heeft bereikt met de oefenmeester over een contract voor volgend seizoen.

Spaan is al sinds augustus 2013 verbonden aan de tweedeklasser. De club zei destijds de gedroomde kandidaat binnen te hebben gehaald. ,,Het bestuur is nog steeds van mening dat met Henk de ambities van de vereniging nog verder uitgebouwd kunnen worden. Hij is in onze ogen de trainer die in staat is om de capaciteiten van de jonge selectie verder uit te bouwen en een vervolg kan geven aan de huidige prestaties’’, aldus West Frisia in een toelichting op de contractverlenging.