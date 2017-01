Babs van Kampen staat weer met plezier op de tennisbaan

Foto Theo Groot De 26-jarige Babs van Kampen moet in de finale haar meerdere erkennen in haar tegenstandster.

HOORN - Na een afwezigheid van twee jaar staat Babs van Kampen eindelijk weer op het tennisveld. De Hoornse is het tennissen nog zeker niet verleerd want ze staat deze zondagmiddag direct in de finale van het Indrukmakers Tennistoernooi in Sportcentrum Hoorn.

Door Frank van der Meijden - 22-1-2017, 20:16 (Update 22-1-2017, 20:16)

De 26-jarige Van Kampen verliest hierin van de als eerste geplaatste Regina Balcune in twee sets, maar dat is eigenlijk bijzaak. Het belangrijkste is dat Van Kampen weer terug is op de baan.

„Ik heb heel lang geen tennis gespeeld. De...