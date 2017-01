Jeugdig De Zouaven naar laatste zestien bekertoernooi

Foto Walter Oliemans Emmanuel Davies (l) ziet er namens De Zouaven op toe dat LSVV’er Jacco Marcus niet kan voorkomen dat een foutieve terugspeelbal er vlak voor rust in gaat.

ZUID-SCHARWOUDE - De club goed achterlaten. Dat wil De Zouaven-trainer Pim Kaagman doen als hij na dit seizoen bij de club uit Grootebroek vertrekt. Misschien kiest hij daarom in de eerste officiële wedstrijd na de winterstop wel voor een jeugdig elftal. Tegen LSVV staan er deze zondag vier spelers onder de twintig in de basis en aanvoerder Dennis van Tricht is met zijn 24 jaar de oudste aan de kant van de uitploeg. De piepjonge Grootebroekers slagen voor hun eerste test. De competitiegenoot uit Zuid-Scharwoude wordt met 1-2 uit het bekertoernooi geknikkerd.

Door David Bakker - 22-1-2017, 19:51 (Update 22-1-2017, 19:51)