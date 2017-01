Hovocubo boekt thuis een moeizame zege op WSV

Foto Theo Groot Mo Attaibi omspeelt doelman John van de Vosse en scoort de 2-1.

HOORN - ,,WSV/Shoepimp staat in mijn ogen te laag op de ranglijst. Dat is gewoon een goede ploeg’’, zei trainer Sander van Dijk voor aanvang van de thuiswedstrijd van Hovocubo tegen de Apeldoornse formatie. Het bleek zaterdagavond in De Opgang. WSV bleek een harde noot om te kraken: 6-5.

Door Vincent Schot - 22-1-2017, 16:55 (Update 22-1-2017, 16:55)

Hoewel de thuisclub al vroeg op achterstand kwam, zorgden Mo Attaibi en Adil Zouthane binnen zes minuten voor een ruime 3-1 marge. Het zorgde niet voor een vroegtijdige beslissing van de wedstrijd. ,,Daarvoor...