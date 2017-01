Veerhuys ziet in uitduel met FC Marlène in extremis een punt verdampen

HEERHUGOWAARD - Veerhuys was vrijdagavond in het uitduel met FC Marlène acht seconden verwijderd van een zeer welkom punt. Toen schoot Tom Hofkamp de 4-3 binnen namens de nummer 3 van de eredivisie. Het zorgde voor enorme teleurstelling in het Hoornse kamp.

Door Vincent Schot - 20-1-2017, 23:38 (Update 20-1-2017, 23:38)

Veerhuys immers is terug te vinden op de tiende plaats en moest het bovendien stellen zonder een aantal vaste krachten. Toch bood de ploeg van trainer Antonie Gooyers de thuisclub prima partij. Via Maarten Zuiker kwamen de Hoornaars na een...