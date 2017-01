Hollandia-trainer Van Altena: ’We zijn gewaarschuwd, juist vanwege die monsterscore’

HOORN - ,,De thuiswedstrijd tegen RKHVV was een duel waarin bij ons alles de goede kant op viel. Daardoor werd het 8-1, een uitzonderlijke uitslag’’, zegt Hollandia-trainer Charles van Altena over de klinkende overwinning die zijn ploeg eind augustus op eigen veld boekte. Zondag gaat hij met zijn elftal naar Huissen voor de return.

Door Vincent Schot - 20-1-2017, 17:41 (Update 20-1-2017, 17:41)

,,Juist vanwege die monsterscore zijn we gewaarschuwd’’, zegt de oefenmeester over het duel waarvan het doorgaan vrijdagmiddag nog allerminst zeker was vanwege sneeuw op het kunstgras van de thuisclub. ,,RKHVV is na die 8-1 natuurlijk tot op het bot gemotiveerd om ons te kloppen.’’

De ploeg uit Gelderland is de nummer 4 van de stand, Hollandia nummer 7. ,,Het is dan ook gewoon een heel goede ploeg’’, zegt Van Altena. ,,Dat zei ik destijds ook al. Ondanks die ruime uitslag zag je dat toen al. Nadat ze tegen ons speelden wonnen ze niet voor niets vier keer op rij.’’

In de winterstop zag de trainer zijn ziekenboeg flink leeglopen. Zo zijn Niek Reus, Boyd Mak en Clifton Gorissen weer inzetbaar.

RKHVV-Hollandia begint zondagmiddag om 14 uur.