Hovocubo is gewaarschuwd voor treffen met weer een middenmoter

HOORN - Hovocubo verslikte zich afgelopen weekend in Groene Ster Vlissingen. Zaterdag krijgt de Hoornse ploeg bezoek van WSV/Shoepimp, opnieuw een ploeg uit de middenmoot van de eredivisie. Het is dan ook gewaarschuwd.

Door Vincent Schot - 19-1-2017, 14:01 (Update 19-1-2017, 15:30)

,,Absoluut’’, stemt trainer Sander van Dijk hiermee in. ,,Temeer omdat WSV, dat gezien het spelersmateriaal in mijn ogen sowieso te laag staat, afgelopen week met 4-3 won van FC Eindhoven. Dan kom je met vertrouwen deze kant op.’’

Hoewel Hovocubo in Zeeland met een flink gemankeerde ploeg aan de aftrap verscheen is er meer ’mis’ bij de Hoornse club. ,,Ik vind dat wij al een poosje te weinig energie aan de dag leggen wanneer we in balbezit zijn. En verdedigend krijgen we zoveel ongelukkige goals tegen dat je dat geen ongeluk meer kunt noemen.’’

Met zijn spelers sprak Van Dijk dan ook af dat zij terug moeten naar de basis en vooral hun taken uit moeten voeren om daarna de voetballende kwaliteiten die zijn team bezit tot hun recht te laten komen. Tegen WSV kan dit met een nagenoeg fitte selectie. Alleen Sofian el Adel en Amir Molkarai ontbreken.

Hovocubo-WSV/Shoepimp begint zaterdag om 19.30 uur.

