Veerhuys met gehavende selectie op bezoek bij FC Marlène

HOORN - Een week na het uitduel met koploper ’t Knooppunt wacht Veerhuys opnieuw een zware wedstrijd. De Hoornse ploeg gaat vrijdagavond op bezoek bij FC Marlène.

Door Vincent Schot - 19-1-2017, 13:57 (Update 19-1-2017, 13:57)

Trainer Antoine Gooyers vertrekt met een flink uitgedunde selectie richting Heerhugowaard. Achter de namen van Dennis Pal en Maarten Zuiker staat een vraagteken en hij kan zeker geen beroep doen op Wesley Donkers, Dennis Brouwer en Youri Akkerman. ,,Het houdt niet over inderdaad. Gelukkig sluit Ferdy Kaleveld voor deze wedstrijd wel aan.’’

Thuis hield Veerhuys - na de uitslagen van afgelopen week van plek 9 gezakt naar plaats 10 - FC Marlène op een gelijkspel. ,,En er zat toen meer in dan die 3-3’’, weet Gooyers nog. ,,Wij kregen kort voor tijd nog een tienmetertrap. Maar goed, als je ziet waar zij inmiddels staan (derde, red.) mag je achteraf tevreden zijn met dat resultaat.’’

De geelhemden gaan ook in de Waardergolf voor een punt of meer, al weet de trainer dat het moeilijk zal worden gezien de bezetting. ,,We moeten de marge zo lang mogelijk klein zien te houden. Dan maken we kans op een resultaat.’’

FC Marlène-Veerhuys begint vrijdagavond om 21.30 uur.