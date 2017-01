Thuiswedstrijd voor DSV Dance Impression na sensatie op WK

EPA Komend weekend schittert DSV Dance Impression als vanouds voor eigen publiek

HOORN - In sportcentrum De Bloesem vindt dit weekend voor de derde keer de internationale danswedstrijd Dance to Impress plaats. Het is de eerste keer na het veroveren van de derde plaats op het wereldkampioenschap ballroom in Hongarije dat organisator DSV Dance Impression in actie komt.

Door Robbert Daalder - 18-1-2017, 21:16 (Update 18-1-2017, 21:16)

Bij de ballroom betreden twee Nederlandse, twee Belgische en een Duits team de dansvloer. De zes latinformaties komen uit België en Nederland. Naast het team van DSV Dance Impression treedt Double V uit Hoorn aan met...