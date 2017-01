Ter Rede van Hoorn verandert

HOORN - Het is vrijwel zeker dat de Ter Rede openwaterwedstrijd dit jaar doorgaat. In welke vorm is alleen nog niet duidelijk. Vooralsnog staat het tweede weekeinde van september in de planning als eendaags-zwemfestijn.

Door Marcel Tabbers - 18-1-2017, 21:14 (Update 18-1-2017, 21:14)

Het contrast had niet groter kunnen zijn. Vorig jaar was er in juli een Europees- en wereldjeugdkampioenschap openwaterzwemmen. Topdrukte met topsport dus in de Hoornse havens. Later organiseerde Ter Rede van Hoorn in augustus de eigen wedstrijd, alleen op de zondag. In 2017 is het echter de vraag...