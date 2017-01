Enkhuizer paraskiër Jeffrey Stuut pakt zijn eerste World Cup-plak

Foto NSV Stuut pakte zijn eerste World Cup-medaille in Innerkrems, Oostenrijk.

ENKHUIZEN - De Nederlandse paraskiërs hebben dit weekend van zich doen spreken tijdens de IPC World Cup in het Oostenrijkse Innerkrems. Enkhuizer Jeffrey Stuut deed een flinke duit in het zakje door op de super-G zijn eerste World Cup-medaille ooit te winnen. Hij snelde naar een derde plek.

Door Van onze verslaggever - 16-1-2017, 10:59 (Update 16-1-2017, 10:59)

„Ik hoopte op een plek in de top-zes”, vertelt Stuut over zijn bronzen run van zaterdag. „Maar een podiumplek had ik nog niet verwacht.” Nadat de 21-jarige West-Fries vorig jaar vrijwel het hele seizoen met een blessure moest toekijken, debuteert hij dit seizoen op de World Cup. Tijdens de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen viel hij nog buiten de prijzen, maar stemden zijn prestaties hem al wel tevreden.

De bronzen plak van dit weekend wakkert dit gevoel alleen maar verder aan. „Het gaat boven verwachting goed. Op de super-G skiede ik heel lekker. Alles klopte in die race. Daar ben ik heel trots op en het geeft vertrouwen voor de rest van het seizoen en natuurlijk ook met het oog op de Paralympische Spelen van volgend jaar.”

Later deze maand mag Stuut zijn kunsten eerst vertonen op het wereldkampioenschap. De Enkhuizer werd geselecteerd voor de nationale selectie die naar het WK paraskiën gaat. In totaal komt Nederland van 25 tot en met 31 januari in het Italiaanse Tarvisio met zes skiërs in actie. „Het is mooi dat we zo’n grote afvaardiging kunnen sturen. Dat betekent dat we goed op weg zijn voor de Spelen”, aldus Wopke de Vegt, technisch directeur van de skibond.