ADOS doet wat het moet doen tegen Sporting West

Foto Erik Rietman Veel schoten van ADOS misten zondag de korf. Zo ook deze poging van Ingrid Haarms.

AMSTERDAM - ADOS doet nog volop mee om het kampioenschap in de tweede klasse. In de wetenschap dat de concurrentie eerder op de dag al had gewonnen, is de boodschap deze zondagmiddag duidelijk voor het team van coach Erwin Schneiders: in Amsterdam moet er gewonnen worden van Sporting West. In de laatste minuten van de wedstrijd slaagt de Hoornse ploeg hier met pijn en moeite in: 12-14.

Door Frank van der Meijden - 15-1-2017, 21:57 (Update 15-1-2017, 21:57)

„Dit was een heel moeizame overwinning”, vertelt coach Schneiders even later. „We hebben het onszelf...