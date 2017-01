Westfriesland SEW zoekt tegen Quintus vooral naar een lekker gevoel

Foto Marcel Rob Nicole Wenker tekende tegen Quintus voor vier treffers namens Westfriesland SEW.

WOGNUM - ,,Een lekker gevoel overhouden aan de wedstrijd’’, antwoordt Westfriesland SEW-coach Ronald van de Kamp voor de wedstrijd tegen Quintus op de vraag waarmee hij vanavond tevreden is. Anderhalf uur en een 25-28 nederlaag later, weet hij niet direct zeker of dat is gelukt.

Door Matthijs Stapel - 15-1-2017, 17:39 (Update 15-1-2017, 17:39)

Menig trainer of sporter zal de instelling die Van de Kamp vooraf heeft misschien vreemd in de oren klinken. Je speelt immers wedstrijden om te winnen en niet om hier met een lekker gevoel uit te komen....