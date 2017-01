West-Friese marathonschaatsers houden huis op De Meent

Eindelijk kon Ruud Slagter juichen. De Lutjebroeker won bij de beloften Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Met zowel een wedstrijd op vrijdag- als op zaterdagavond heeft het marathonpeloton een druk weekend achter de rug. Na een bijrol tijdens de opening van het tweeluik, eisten de West-Friezen in het peloton een dag later de hoofdrol voor zich op. Op ijsbaan De Meent in Alkmaar waren er zeges voor Ruud Slagter bij de beloften en in de topdivisie voor Simon Schouten. Zusje Irene Schouten tekende in de topdivisie voor dames voor een tweede plaats, dezelfde positie waarop Kay Schipper eindigde bij de beloften.

Door Vincent Schot - 15-1-2017, 17:31 (Update 15-1-2017, 17:31)