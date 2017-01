Veerhuys kan nu geen vuist maken tegen ’t Knooppunt

AMSTERDAM - Veerhuys heeft vrijdagavond dertien minuten mogen hopen op een goed resultaat tegen ’t Knooppunt. Nadat de Hoornse ploeg in Amsterdam in die minuut terugkwam tot 3-2 liep de nieuwe koploper van de eredivisie echter ver weg. Uiteindelijk stopte de teller bij 8-2.

Door Vincent Schot - 13-1-2017, 23:41 (Update 13-1-2017, 23:41)

Dat Veerhuys zonder punten vertrok uit de hoofdstad is geen schande. ’t Knooppunt immers is samen met Hovocubo de favoriet voor de titel terwijl het seizoen van de Hoornaars geslaagd is als zij zich handhaven op het hoogste...