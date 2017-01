Hovocubo roept valse herstart over zichzelf af in Vlissingen

VLISSINGEN - Hovocubo kende vrijdagavond een valse herstart van het seizoen. In Vlissingen verloor de ploeg van Sander van Dijk met 5-4 van Groene Ster.

Door Vincent Schot - 13-1-2017, 23:13 (Update 13-1-2017, 23:42)

Volgens de trainer riep de koploper van de eredivisie - een positie die het nu over heeft gedaan aan ’t Knooppunt - de nederlaag over zichzelf af. ,,We waren niet scherp genoeg’’, was zijn droge commentaar. De trainer zag zijn ploeg over veertig minuten gezien meer dan voldoende kansen creëren om het duel te winnen, maar er...