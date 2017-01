Hovocubo begint in Zeeland aan tweede seizoenshelft

HOORN - Hovocubo begint vrijdagavond in Zeeland aan de tweede seizoenshelft. In Vlissingen wacht Groene Ster de koploper van de eredivisie op.

De formatie van trainer Sander van Dijk bleef voor de break tien competitieduels op rij ongeslagen. Pas in de laatste speelronde voor het kerstreces ging er een duel verloren. In Amsterdam was runner-up ’t Knooppunt te sterk.

Vrijdag kan Hovocubo - voor zover het dat niet al deed in de bekerwedstrijd van vorige week tegen ZVV Volendam - laten zien dat die nederlaag een incident was. De formatie uit Vlissingen was thuis lang een lastig te nemen horde voor de Hoornse ploeg, maar dat lijkt sinds vorig jaar verleden tijd.

Ook in het openingsbal van dit seizoen kende Hovocubo - destijds niet op volle oorlogssterkte en nog volop zoekende na een zomer vol mutaties - weinig moeite met de Zeeuwen. Met 7-1 werd Groene Ster toen in de hoek gezet.

Deelname aan de play-offs kan de Hoornaars alleen theoretisch nog ontgaan. Aan Hovocubo vooral de taak om de concurrentie tot die tijd duidelijk te maken dat zij zich hierin geen illusies hoeven te maken met betrekking tot de titel.

Groene Ster-Hovocubo begint vrijdagavond om 20.45 uur.