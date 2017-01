Veerhuys gaat tegen ’t Knooppunt knokken voor ’bonuspunten’

HOORN - Veerhuys begint vrijdagavond aan de tweede seizoenshelft. Als zijn ploeg over elf wedstrijden nog op dezelfde plaats staat als waar deze nu op terug te vinden is, is trainer Antoine Gooyers dik tevreden.

,,Je moet zorgen dat je drie ploegen onder je hebt aan het einde van de rit om zeker te zijn van rechtstreekse handhaving. Dat hebben we nu’’, legt hij uit. De verschillen onderin zijn echter klein dus een abc’tje om negende te blijven is het bepaald niet voor de zaalvoetballers. ,,Gelukkig hebben we Joost Reus weer terug. Hij ging na drie speelronden op reis en kwam in de kerstperiode terug. Dat scheelt een hoop.’’

Of er met Reus direct in de eerste wedstrijd na de break punten worden gepakt valt echter te bezien. De geelhemden gaan in Amsterdam op bezoek bij ’t Knooppunt, de nummer twee van de ranglijst morste tot op heden slechts twee keer een puntje.

,,Een heel goede ploeg’’, zegt Gooyers. ,,Toch deden we het thuis goed tegen ze. Uiteindelijk verloren we wel met 2-4, maar het stond lang gelijk. Ook nu gaan we weer ons uiterste best doen, maar het zal moeilijk worden. Als we één punt pakken zou dat al een bonuspunt zijn.’’

’t Knooppunt-Veerhuys begint vrijdagavond om 21.30 uur.