Commandeur/VVW klaar voor clash met mede-koploper Berdos

Foto Theo Groot Jeroen van der Starre tijdens de training van VVW. ,,Leuk om eindelijk eens mee te doen om de titel.’’

WERVERSHOOF - Het verschil in punten op de ranglijst van de hoofdklasse is nul. Wel hebben de handballers van Commandeur/VVW één wedstrijd meer gespeeld dan concurrent Berdos en dus telt er zondag voor de Wervershovers maar één ding als de ploeg uit Bergen in De Dars op bezoek komt: winnen. ,,Het kampioenschap wordt anders een moeilijk verhaal.”

Door Robbert Daalder - 12-1-2017, 21:59 (Update 12-1-2017, 21:59)

Er werd dit seizoen slechts één keer verloren en twee keer gelijk gespeeld door de geelzwarten en dat vertaalt zich in een gedeelde koppositie met...