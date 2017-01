West-Friese cupfighters loten uitduel in vierde ronde

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Nog drie West-Friese voetbalploegen maken kans op de districtsbeker. In de vierde ronde spelen Grasshoppers, SC Dynamo en De Zouaven allemaal een uitwedstrijd. Dat is de uitkomst van de loting die dinsdagavond plaatshad in Brasserie Paardenburg in Ouderkerk aan de Amstel.

Grasshoppers hoefde niet lang te wachten op de komende tegenstander. De naam van de club uit Hoogwoud - samen met SC Dynamo de enige twee vierdeklassers in het bekertoernooi - kwam direct uit het eerste kokertje dat werd getrokken. De ploeg van trainer Dick Knijn werd gekoppeld aan de Amsterdamse hoofdklasser Swift. SC Dynamo gaat op bezoek bij Kolping Boys en De Zouaven neemt het op tegen LSVV.

De duels in de vierde ronde staan gepland voor het weekend van 21 en 22 januari. Hoofdklasser spelen hun duel na dat weekend midweeks.