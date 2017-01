West-Friese schakers gaan in Wijk aan Zee weer op voor de heilige graal

Archieffoto Jeroen Edeling speelt in Wijk aan Zee in de op een-na-hoogste groep van de weekendvierkampen.

WIJK AAN ZEE - De snert in sporthal De Moriaan geldt als een bijkans met wijwater besprenkeld diner, maar het toernooi zelf is dan ook de heilige graal voor vele honderden amateurschakers uit Noord-Holland. Ook uit West-Friesland trekken tussen 13 en 29 januari weer tientallen schakers dagelijks naar Wijk aan Zee, de standplaats van het Tata Steel Chess Tournament. Een overzicht van de spelers in de eerste vier groepen van de drie amateurtoernooien: de weekendvierkampen, de dagvierkampen en de tienkampen.

Door Warner de Weerd - 10-1-2017, 9:38 (Update 10-1-2017, 9:38)

Het ‘grote...