Volkert Jan Putting keert als trainer terug bij SEW

NIBBIXWOUD - Voetbalvereniging SEW uit Nibbixwoud heeft de trainer voor komend seizoen binnen. Maandagavond ondertekende Volkert Jan Putting een contract bij de derdeklasser.

Voor de 58-jarige Putting, nu nog aan het roer bij Opperdoes, betekent het een terugkeer bij de club waar hij als speler de hoogtijdagen meemaakte. In het blauwe shirt schopte Putting het met zijn ploegmaten van weleer uiteindelijk zelfs tot aan de eerste klasse.

,,Nadat bekend was dat wij op zoek gingen naar een nieuwe trainer stond de telefoon roodgloeiend’’, zegt voorzitter Herman op den Kelder. ,,Voor ons een mooie bevestiging dat we nog altijd goed in de markt liggen. SEW heeft sportieve ambities en hoopt hier met de aanstelling van Volkert Jan stappen in te kunnen maken.’’