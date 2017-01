Broer en zus Schouten scoren primeur tijdens Westfriese Sportverkiezing

HOORN - De prijzenkast van de familie Schouten uit Andijk is sinds dit weekend weer een stukje voller dan hij al was. Simon en Irene worden tijdens de Westfriese Sportverkiezing verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het jaar 2016. Zij zijn daarmee de eerste broer en zus die deze eer te beurt valt in het 23-jarig bestaan van dit evenement.

Door Robbert Daalder - 8-1-2017, 22:19 (Update 8-1-2017, 23:10)

Omdat beide schaatsers/inline-skaters op trainingskamp zijn op Tenerife is het kennis Arn Botman die de prijzen in ontvangst neemt. ,,Ik kreeg vanochtend...