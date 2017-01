Vera Koedooder ontvangt oeuvreprijs tijdens Westfriese Sportverkiezing

Foto Marcel Rob Vera Koedooder (midden) krijgt de oeuvreprijs uit handen van Mariska Huisman terwijl presentatrice en tevens oud-winnaar van deze prijs Lobke Berkhout (links) toekijkt.

HOORN - Terwijl de zaal van schouwburg Het Park leegloopt staan wielrenster Vera Koedooder en oud-schaatsster Mariska Huisman aan de rand van het podium met elkaar na te praten. Exact een jaar geleden stonden zij er precies zo bij. ,,We zeiden tegen elkaar dat het mooi zou zijn als Mariska de oeuvreprijs die zij vanavond heeft gekregen volgend jaar aan mij zou overhandigen’’, zei Koedooder destijds over hun onderwerp van gesprek na afloop van de 22e editie van de Westfriese Sportverkiezing. Zo geschiedde deze zondagmiddag. En dus hebben de twee vriendinnen ook na de 23e editie van het gala volop stof om over te praten.

