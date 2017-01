Hoornse badmintonners snakken naar punten in degradatiestrijd

Foto Henk de Weerd De vijftienjarige Chloë Mayer liet in haar beide partijen zien waarom zij zo’n groot talent is

HOORN - Er heerst een gespannen sfeer in sporthal Nieuwe Steen. De badmintonners van Hoornse BV vechten deze zondagmiddag voor één van de laatste strohalmen om degradatie uit de eredivisie te voorkomen. De club moet in de resterende wedstrijden snel punten op de concurrentie gaan goedmaken anders is een laatste plaats in de handhavingspoule onafwendbaar. Maar ondanks veel strijd lukt het de Hoornse formatie ook nu niet om een wedstrijddag winnend af te sluiten. Tegen het Amstelveense Van Zijderveld wordt het 4-4.

Door Frank van der Meijden - 8-1-2017, 20:53 (Update 8-1-2017, 20:53)