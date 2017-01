Biljarter Ben Dudink superieur in librefinale

Foto HMC/Johan Koomen Ben Dudink schreef in het biljartpaleis van BV NHD de districtsfinale libre eerste klasse op zijn naam.

ZWAAG - In het biljartpaleis van BV NHD in Zwaag heeft Ben Dudink de districtsfinale libre eerste klasse gewonnen. De Horna-biljarter was dit weekeinde weliswaar de sterkste van de acht finalisten, maar kreeg zijn titel bepaald niet cadeau.

Door Johan Koomen - 8-1-2017, 19:27 (Update 8-1-2017, 19:27)

Na een onverwachte nederlaag op zaterdagmiddag tegen een ontketende Raymond Wezenbeek, moest Dudink immers nog voluit gaan in de slotpartij tegen Dick Mol. Dudink had wel het voordeel dat zijn moyenne zo hoog was dat zijn tegenstanders hem daarin niet meer konden achterhalen. Na...