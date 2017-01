Hovocubo op gemak naar halve finale van het bekertoernooi

Foto Erik Rietman Adil Zouthane (links) en Yoshua St. Juste zetten samen Volendammer Ron Keizer de voet dwars.

VOLENDAM - Een kwartfinale waar de vonken vanaf vlogen was het vrijdagavond bepaald niet tussen ZVV Volendam en Hovocubo. Daarvoor leek de ploeg van trainer Sander van Dijk te vaak de krachten te willen sparen. Ook met de handrem erop kwam de zege op de eerstedivisionist echter geen moment in gevaar. Daarvoor was het surplus aan kwaliteit simpelweg te groot: 1-7.

Door Vincent Schot - 6-1-2017, 23:48 (Update 6-1-2017, 23:48)

Vooral voor rust was het niet overtuigend wat de koploper van de eredivisie liet zien. Het baltempo lag laag en bewogen...