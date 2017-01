SEW begint in Venlo aan belangrijke periode

NIBBIXWOUD - Na ruim een maand zonder wedstrijden hervat Westfriesland SEW zaterdagavond de competitie met het uitduel tegen Handbal Venlo. Het is de start van een belangrijke periode.

Door Vincent Schot - 6-1-2017, 15:36 (Update 6-1-2017, 16:30)

De eredivisionist heeft nog zes weken de tijd om zich te verzekeren van rechtstreeks lijfsbehoud door zich te plaatsen voor de kampioenspoule. Een plek bij de beste zes van de competitie is daarvoor noodzakelijk. ,,En dus moeten we vier van de zes wedstrijden winnen’’, zegt trainer Ronald van de Kamp.

Hij onderstreept daarmee het belang van de krachtmeting met de Limburgers. Aangezien de kans klein is dat Quintus of VOC wordt geklopt door zijn ploeg is het pure noodzaak om in Venlo aan de goede kant van de score te blijven. ,,Verder krijgen we nog E&O, Borhave en Kwiek; drie ploegen die onder ons staan in de stand en we dus moeten kunnen pakken.’’

Handbal Venlo staat twee plekken hoger dan de Nibbikker nummer 7 van de stand. ,,Toch liggen onze niveaus geen kilometers bij elkaar vandaan. Als we er direct staan en een vuist kunnen maken, kunnen wij van deze ploeg winnen.’’

Handbal Venlo-Westfriesland SEW begint zaterdagavond om 20 uur.

