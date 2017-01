Kanshebber tijdens de 23e Westfriese Sportverkiezing: Constantijn Schouten

Foto www.blokkers.nl/Cees de Geus Schouten (links) neemt felicitaties in ontvangst na afloop van de kampioenswedstrijd tegen SRC.

HOORN - Schouwburg Het Park is zondag het decor van de Westfriese Sportverkiezing. In aanloop naar de 23e editie van dit jaarlijkse evenement stelt deze krant dagelijks een genomineerde voor. Vandaag: Constantijn Schouten.

Door Vincent Schot - 6-1-2017, 11:03 (Update 6-1-2017, 11:03)

Als de telefoon van Schouten overgaat is duidelijk hoorbaar dat hij in het buitenland zit. ,,In Madrid’’, zegt de trainer van De Blokkers als hij eenmaal opneemt. ,,Met de ploeg inderdaad. We zijn zijn op trainingskamp voor de tweede seizoenshelft. Vanmorgen (donderdag, red.) zijn we om 4.30 uur vertrokken...