Kanshebber tijdens de 23e Westfriese Sportverkiezing: Janno Botman

Archieffoto TimsImaging Janno Botman vierde in 2016 de nodige successen.

HOORN - Schouwburg Het Park is zondag het decor van de Westfriese Sportverkiezing. In aanloop naar de 23e editie van dit jaarlijkse evenement stelt deze krant dagelijks een genomineerde voor. Vandaag: Janno Botman.

Door Vincent Schot - 5-1-2017, 14:32 (Update 5-1-2017, 14:40)

,,Ik kende die andere twee genomineerden niet’’, bekent de Andijker die als inline-skater en als schaatser succesvol aan de weg timmert. Het is de eerste keer dat hij is genomineerd voor de titel Sporttalent van het jaar. Om meer te weten te komen over zijn concurrenten - biljarter Leon...