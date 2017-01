Bas Koeten keert na zestien jaar terug in de Clio Cup

Foto Evers Media Nu de TCR de handen ineen slaat met de Clio Cup keert Bas Koeten Racing na 16 jaar terug in deze klasse.

WESTWOUD - Na zestien jaar is de cirkel rond voor Bas Koeten. Nadat hij in 2001 als aanstormend talent debuteerde in de Renault Clio Cup keert het raceteam dat hij sindsdien opbouwde en zijn naam draagt komend jaar terug in deze inmiddels veertig jaar oude klasse.

Raceteam uit Westwoud spreekt van ideale combinatie met TCR Benelux

Het familiebedrijf uit Westwoud maakte onlangs nog bekend de komende jaren vol in te zetten op de TCR Benelux, de toerwagenklasse die zich in anderhalf jaar tijd heeft ontwikkeld tot een regelrecht succesnummer. Nu die serie van bedenker Marcello Lotti heeft aangekondigd de handen ineen te slaan met de Clio Cup Benelux voorziet Koeten een ideale combinatie.

Doorgroeien

„De combinatie van Clio Cup en TCR is een logische keuze voor rijders, teams én organisatoren. Een Clio is de perfecte opstap voor een eveneens voorwiel aangedreven TCR-auto. Coureurs kunnen dus in de Clio Cup beginnen en doorgroeien naar de TCR’’, legt hij uit.

De Westwouders zijn dan ook vastberaden om komend raceseizoen in beide disciplines aan de start te verschijnen. ,,Rijders hebben de keuze om de Clio alleen te bemannen, maar het stoeltje mag ook gedeeld worden met een tweede bestuurder. Met vijf races per weekend, namelijk een 60-minuten race met pitstop en vier sprintraces, krijgen de coureurs zeer veel racetijd voor een aantrekkelijke budget. Helemaal dus als de auto door twee man gedeeld wordt.’’

Ideale toevoeging

In 2017 worden er voor de Clio’s dertig races gehouden, een aantal waar geen andere klasse aan kan tippen. Koeten keert er na zestien jaar dus in terug. „Dat voelt echt goed. Er is natuurlijk veel veranderd in de tussentijd. Renault Sport levert inmiddels de Clio IV en ik reed destijds nog met de Clio II. Het is nu een kleine TCR-auto, met een sequentiële versnellingsbak, paddleshift, voorwielaandrijving en een turbomotor.”

Met de toevoeging van de Clio’s versterkt Bas Koeten Racing naar eigen zeggen de positie die het team nu al heeft in de toerwagenracerij. Koeten: „Dit is een ideale toevoeging omdat er in de Benelux echt een gat zat in de toerwagenladder. Overigens kijken we met ons team ook naar mogelijkheden om de auto in te zetten in lange-afstandsraces, Touring Car Endurance Series en het Winterkampioenschap, waarin we inmiddels veel ervaring hebben opgedaan.”

Bas Koeten Racing bouwt, onderhoudt en prepareert zo’n veertig race- en rallyauto’s voor rijders van elk niveau. Coureurs die interesse hebben om in de Renault Clio Cup te rijden kunnen zich melden bij het team.