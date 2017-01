Kanshebber tijdens de 23e Westfriese Sportverkiezing: Hoornse BV

Archieffoto Dave Veerman (rechts): ’Jammer dat we niet bij kunnen zijn zondag.’

HOORN - Schouwburg Het Park is zondag het decor van de Westfriese Sportverkiezing. In aanloop naar de 23e editie van dit jaarlijkse evenement stelt deze krant dagelijks een genomineerde voor. Vandaag: Hoornse BV.

Door Vincent Schot - 3-1-2017, 14:46 (Update 3-1-2017, 14:46)

De badmintonvereniging uit Hoorn is één van de drie kanshebbers op de titel Sportploeg van het jaar. Het is een nominatie die de club dankt aan de stormachtige opmars door de badmintonrangen van de afgelopen jaren. In 2016 kwam deze tot een halt in de eredivisie, het hoogste niveau...