Andijker Joep Kalverdijk naar de Winterspelen voor studenten

Foto Schaatsfoto’s/Oscar van den Bosch Andijker Joep Kalverdijk komt op 1, 2 en 3 februari in actie tijdens de Winter Universiade.

ANDIJK - In alle vroegte vertrok schaatser Joep Kalverdijk maandagochtend met zijn ploeg Spindl Speed Skating naar Inzell voor een trainingskamp van een week. Op het Duitse ijs werkt de Andijker toe naar de topvorm die hij begin volgende maand hoopt te bereiken als hij meedoet aan de Winter Universiade in Almaty, Kazachstan. ,,Dat zou je kunnen zien als de Olympische Winterspelen voor studenten. Het is een multisportevenement met 2500 deelnemers uit 55 verschillende landen.’’

Door Vincent Schot - 3-1-2017, 13:43 (Update 3-1-2017, 13:43)

Kalverdijk is bezig aan het vierde jaar...