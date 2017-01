Strandvogels in zee met Loukou

ONDERDIJK - Strandvogels heeft de opvolger van trainer René Bierdrager binnen. De vierdeklasser heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Larbi Loukou.

De 41-jarige inwoner van Krommenie is geen onbekende in deze regio. Van 2012 tot 2014 immers had hij VVS’46 al eens onder zijn hoede. Inmiddels is hij bezig aan zijn derde seizoen bij Hollandia T. Met die ploeg uit Tuitjenhorn doet hij dit seizoen nog volop mee om de titel in de vierde klasse A.

Strandvogels en Loukou zijn een eenjarige verbintenis overeengekomen.