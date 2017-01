SEW neemt na seizoen afscheid van trainer Gregory van Sauers

NIBBIXWOUD - Na de huidige voetbaljaargang komt er een einde aan de samenwerking tussen SEW en trainer Gregory van Sauers. Dit maakt voorzitter Herman op den Kelder van de club uit Nibbixwoud bekend.

De trainer uit Wognum is bezig aan zijn tweede seizoen bij de derdeklasser. Het is Van Sauers eerste klus als hoofdtrainer nadat hij eerder onder meer werkte in de jeugdopleiding van De Zouaven.

In zijn eerste seizoen aan het roer bij SEW eindigde de trainer met zijn ploeg als zesde, maar pakte hij wel de tweede periodetitel. Dit seizoen is het behelpen met een negende plaats in 3A.