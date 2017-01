Terugkeer op 1 januari zorgt voor klein startveld voor Mijl van De Weere

Foto Theo Groot Bij het binnengaan van Lamberschaag ligt Sjaak Mettes nog eerste, hij wordt uiteindelijk tweede achter Norbert Bijvoet (links in het blauw).

DE WEERE - Het is rustig in café ’t Centrum in De Weere. Het is nieuwjaarsdag even voor 13 uur. Hoewel over een half uur de 34e editie van de Mijl van De Weere van start gaat, is het allerminst dringen bij de tafel waar twee jongens klaarzitten om hardlopers in te schrijven. Slechts één man overhandigt hen een briefje van vijf euro en laat zijn naam bijschrijven op de startlijst. Hij is nummer 52.

Door Vincent Schot - 1-1-2017, 16:07 (Update 1-1-2017, 16:07)

,,We waren hier al bang voor’’, zegt...