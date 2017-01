Beerepoot en Klaver schrijven Oudejaarsdijkenloop op hun naam

Foto Theo Groot Onbedreigd gaat Spanbroeker Ruud Beerepoot af op zijn elfde zege in de Oudejaarsdijkenloop.

AARTSWOUD - Met een straatlengte voorsprong komt Ruud Beerepoot deze zaterdagmiddag als eerste over de finish in Aartswoud. De Spanbroeker schrijft er de 45e editie van de Oudejaarsdijkenloop mee op zijn naam. Dat Beerepoot als eerste finisht is alles behalve een verrassing want het is alweer de elfde keer dat Mister Oudejaarsdijkenloop op de laatste dag van het kalenderjaar de eerste prijs in ontvangst neemt.

Door Frank van der Meijden - 1-1-2017, 14:58 (Update 1-1-2017, 14:58)

„Ik kon vandaag ook naar de Sylvestercross in Soest, maar deze wedstrijd vind ik eigenlijk toch het...