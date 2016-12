Hovocubo blaast toernooi met succes nieuw leven in

Foto Theo Groot Keeper Ronald van Leeuwen keerde voor het Zaalvoetbal Top-toernooi weer even terug in De Opgang.

HOORN - Het kersttoernooi van Hovocubo is inmiddels van lang vervlogen tijden. Vanwege afnemende animo dateerde de laatste editie alweer van 2009. Weliswaar een paar dagen later in de feestmaand keerde het evenement vrijdagavond terug onder de noemer Zaalvoetbal Top-toernooi. Team Alkmaar/Heerhugowaard won in de finale met 7-5 van Team Rotterdam.

Door Vincent Schot - 30-12-2016, 22:55 (Update 30-12-2016, 22:55)

Het recept voor het toernooi was na zeven jaar afwezigheid ongewijzigd. Trainer Sander van Dijk bombardeerde vijf van zijn spelers tot teamcaptain en liet hen vervolgens een gelegenheidsformatie samenstellen met voetballers...