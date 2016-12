Captains van Zaalvoetbal Top-toernooi schroeven de verwachtingen op

HOORN - Het Zaalvoetbal Top-toernooi is terug van weggeweest. Organiseerde Hovocubo dit eerder op Tweede Kerstdag, nu vindt het plaats op vrijdag 30 december. Meer dan de datum is er niet veranderd, zegt organisator Sander van Dijk: ,,Vijf teams bestaande uit topspelers uit het zaalvoetbal, straatvoetbal en een enkele prof nemen het tegen elkaar op in een goede sfeer.’’

De afgelopen dagen maakten de captains van de verschillende teams duidelijk dat er inderdaad zaalvoetbal van een hoog niveau verwacht mag worden. In filmpjes die de Hoornse club deelde via social media was het eerst Amir Molkarai die zijn ploeg voorstelde. Daarna volgden Yoshua St. Juste, Karim Mossaoui, Mo Attaibi en Dennis Selbach.

Heerhugowaarder Molkarai trommelde spelers op uit zijn woonplaats en vanuit Alkmaar. Onder meer Mo Darri (FT Antwerpen), Mo Ajnane (Telstar), Younes Daari (Veerhuys) en Hovocubanen Dave Stet, Mats Velseboer en Nigel Wijdenbosch strijden aan zijn zijde.

Ook de ploegen van de andere vier aanvoerders mogen er zijn. Zo neemt St. Juste onder meer voormalig Hovocubo-goalie Ronald van Leeuwen (KK Malle) en Issy el Hamdaoui (FC Marlène) mee, speelt Mossaoui samen met de FC Eindhoven-spelers Jordany Martinus en Lachen Bouyouzan, trommelde Attaibi Ilias Bouzit en Manuel Kuyk (’t Knooppunt) op en Selbach versterkte zijn team met onder meer voormalig Hovocubo-captain en momenteel speler van ’t Knooppunt Jeroen de Groot.

Het Top-toernooi in De Opgang begint vrijdagavond om 18 uur.