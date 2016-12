Early Urban Run: vier keer een work-out in alle vroegte

Foto Axel van Dijk Ronald Vos neemt de deelnemers aan de Early Urban Run in alle vroegte mee Hoorn in.

HOORN - Zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. In een notendop is dat waar Ronald Vos naar streeft met de Early Urban Run. In januari gaat de vierde editie van deze work-out midden in het centrum van Hoorn van start. ,,Het record aantal deelnemers van één zaterdag staat op 96. Dit jaar hoop ik de 100 aan te tikken.’’

Door Vincent Schot - 27-12-2016, 12:14 (Update 27-12-2016, 13:04)

Traditioneel vindt het evenement plaats op alle zaterdagen van januari. In 2017 gaat de man achter de populaire bikkeltrainingen dus vier dagen op...