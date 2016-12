Successen van Simon en Irene Schouten overschaduwd door persoonlijk drama

Foto Marcel Rob Simon en Irene Schouten: ’Op zo’n moment realiseer je je maar wat goed dat sport niet het enige is dat telt.’

ANDIJK - Schaatsers Simon en Irene Schouten hebben zichzelf in 2016 op veel sportieve fronten laten gelden, maar van tevredenheid is aan het eind van het jaar geen sprake. Een hersenbloeding bij hun moeder is hier de oorzaak van. Blijdschap en een voldaan gevoel hebben plaatsgemaakt voor verdriet, een verstoord ritme en onzekerheid.

Door Robbert Daalder - 26-12-2016, 15:08 (Update 26-12-2016, 15:08)

Dat het bedrijven van topsport en het winnen van (schaats)wedstrijden maar relatief is, wordt begin november maar weer eens duidelijk. Simon en Irene Schouten kunnen voor het sportjaar 2016...