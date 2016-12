Hollandia door met trainer Charles van Altena

HOORN - Hoofdklasser Hollandia gaat langer door met trainer Charles van Altena. Dit maakte de Hoornse club bekend via de website.

De Purmerender is bezig aan zijn tweede seizoen bij de roodwitten. Vorig jaar werd Hollandia onder Van Altena achtste in de hoofdklasse C. Dit seizoen staat de club halverwege op een zevende stek in de hoofdklasse A, waarin het weer terugkeerde.

